МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Власти намерены усилить контроль за сдачей жилья в аренду, пишут "Известия". Риелторы рассказали, когда выгоднее купить жилье

По данным издания, Минстрой готовит проект закона, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья, его внесут в Госдуму до конца этого года.

"Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов", — сказали в "Дом.РФ".

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин пояснил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта "Жилье". В том числе планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья.

"Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий" — отметил он.

По словам Стасишина, интеграция цифровой платформы с системами ФНС позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из "серой зоны", что даст рост налоговых поступлений.

Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский указал на то, что около 80–90% рынка арендного жилья в стране находится в тени, что означает упущенные доходы налоговой. Эксперт добавил, что но новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья. Цены, по его словам, вырастут соразмерно налогу — в пределах 13%.

Читайте также:

Названа минимальная стоимость аренды жилья в Москве