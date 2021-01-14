МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова о легализации дистанционной торговли алкоголем, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости. Онлайн-ритейлеры просят разрешить продавать на Новый год алкоголь онлайн

Ранее Петров просил Мантурова рассмотреть вопрос о приостановлении запрета дистанционной продажи алкоголя на время новогодних праздников. По мнению общественника, данная мера стала бы эффективным шагом по профилактике заражения вирусом и благоприятно повлияла бы на отечественный бизнес.

"Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией", — говорится в ответе министерства.

В письме отмечается, что Минфин РФ, в частности, занимается нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

"В целях формирования легального рынка потребления алкогольной продукции Минфином РФ разработан и внесен в правительство РФ законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — добавляется в письме.

Отмечается, что на данный момент законопроект находится на рассмотрении в кабмине.

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