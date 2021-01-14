МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, пишет "Коммерсант". Эксперт поделился ожиданиями по росту цен на сахар и масло в 2021 году

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин рассказал, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. В этих условиях магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов, однако те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки.

Представители некоторых сетей, в частности, заявляют, что поставщики готовы отгружать на таких условиях лишь ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Также сообщается, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 рублей за литр подняли оптовые цены до 95 рублей за литр, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики.

В то же время в других сетях заявили, что сложностей с поставками нет, что с отказом от поставок по фиксированным ценам не сталкивались.

Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Но участники рынка допускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать.

В середине декабря прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, согласно которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 рублей за литр, розничная — в 110 рублей за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

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