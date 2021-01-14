МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что порядка 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествия по стране, отдавая предпочтение активному отдыху на природе или оздоровительному туризму, проинформировали в пресс-службе вице-премьера.

"Около 10 миллионов человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам", — сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба.

"Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия. Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники – это наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года", — отметил Чернышенко. Роботы, 3D-печать и цифровой туризм: какие технологии стимулировала пандемия

Вице-премьер привел данные о том, что загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70-90%. Между тем, ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%. Так, по данным Ростуризма, в Москве загрузка отелей составила около 30%, в Санкт-Петербурге – 20% (в прошлом году — 95% и 78% соответственно).

Он обратил внимание на то, что во многих регионах праздничные мероприятия проходили в онлайн-формате, туристы виртуально путешествовали и принимали участие в событиях, не выходя из дома.

"К примеру, 7 января в Санкт-Петербурге впервые в дистанционном режиме прошел международный Петровский фестиваль огня "Рождественская звезда", который посмотрели зрители из 140 стран", — уточнил вице-премьер.

Согласно информации вице-премьера, самыми популярными направлениями помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Хибина, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко также сообщил, что за период новогодних каникул туристический поток на горнолыжные курорты России увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего зимнего сезона и составил 23% от объема общего турпотока в 10 миллионов человек.

"В новогодние каникулы туристический поток на горнолыжные курорты страны значительно возрос и составил 23% от общего турпотока. При этом в аналогичном периоде 2019-2020 гг. такой отдых предпочли 8% россиян. Всего в праздничные дни по стране путешествовало около 10 млн человек", — сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба вице-премьера. "Газпром" может заполнить альтернативный газопровод в Европу

"Серьезный рост турпотока с 8% до 23% на наши горнолыжные базы связан не только с ограничениями в передвижении по миру, но и улучшением инфраструктуры курортов, повышением уровня сервиса. Все это и плюс, конечно, активное продвижение национальных туристических направлений позволило привлечь на отечественные курорты тех, кто многие годы выбирал отдых в основном за рубежом", — отметил вице-премьер.

Он обратил внимание на то, что, к примеру, горнолыжные курорты Северного Кавказа "Эльбрус", "Архыз", "Ведучи" посетило на 26% больше туристов, чем во время прошлых новогодних праздников. На "Архызе" в этом году поставили рекорд по количеству единовременно катающихся — 8082 человека.

"Сезон на основных горнолыжных курортах продлится до апреля. В феврале-марте цены по сравнению с праздниками традиционно снижаются. Это привлекательно для отдыха молодежи, в том числе студентов. Так что популярность отдыха в горах сохранится на протяжении всего зимнего сезона", — считает Чернышенко.