МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Дефицита подсолнечного масла или сахара в России нет, сообщили журналистам представители объединений производителей продуктов.

"О дефиците подсолнечного масла не может быть и речи, поскольку объем производства в два раза больше, чем объем внутреннего потребления", — сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. "В настоящий момент ситуация на рынке сахара остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет", — добавил в свою очередь председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Сахар начал дешеветь впервые с июня

Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ сообщил, что в министерство не поступала информация от региональных торговых сетей о подобных сложностях. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также не фиксирует перебоев с поставкой продукции.

Исполнительный директор Масложирового союза подчеркнул, что в адрес членов объединения не поступало ни одной жалобы со стороны ассоциации торговых сетей. "При этом мы находимся с ними в тесном взаимодействии. На наш взгляд, всевозможные заявления о дефиците являются манипуляцией недобросовестных игроков рынка с целью искусственного создания потребительского ажиотажа", — указал Мальцев.

Он отметил, что производители в полном объеме выполняют обязательства. "Все цены на подсолнечное масло приведены в соответствии с условиями соглашения. Кроме того, в дополнение к соглашению они приняли на себя обязательства по сохранению в неизменном виде тех цен, которые на момент подписания соглашения находились ниже 95 рублей, и в некоторых случаях составляли 80 рублей за литр и ниже", — сказал руководитель союза.

В свою очередь, по словам главы "Союзроссахара", к исполнению соглашений о сдерживании цен присоединилось фактически 99% рынка сахара. "Мы находимся в постоянном контакте с торговыми сетями и полностью удовлетворяем их спрос увеличенными объемами отгрузок как со складов, так и с сахарных заводов", — сообщил Бодин. Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

"Отмечу, что отгрузки производятся в объемах, полностью обеспечивающих потребности рынка. Все поставки как в федеральные, так и в региональные торговые сети осуществляются в рамках условий соглашения", — добавил он.

При этом, продолжил Бодин, увеличение урожая сахарной свеклы в 2021 году позволит довести объемы производства сахара до уровня предыдущих сезонов 2017-2018 годов. "Это в свою очередь создаст условия для обеспечения потребности внутреннего рынка и поддержании цены на стабильном уровне в долгосрочной перспективе", — сказал председатель правления союза.