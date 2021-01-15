МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Поэт Симон Осиашвили сообщил о смерти худрука "Ералаша" Бориса Грачевского, боровшегося с коронавирусом.

" Все… Боря Грачевский, 35 лет дружбы… Не могу…", — написал Осиашвили на своей странице в Facebook.

Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна. В четверг днем его друг, актер Владимир Долинский сообщал, что Грачевский находится в медикаментозном сне, состояние — стабильно тяжелое.

Грачевский — кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".