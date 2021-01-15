МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Создание однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции не исключено, но важно, чтобы она при этом защищала человека продолжительный период, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Собянин обозначил срок возвращения москвичей к нормальной жизни

"Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено", — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что пока каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от коронавируса несколько лет, нет.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов с промежутком в 21 день.

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