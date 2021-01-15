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Эксперты в Индонезии извлекли данные из "черного ящика" рухнувшего Boeing
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Эксперты в Индонезии успешно извлекли данные из черного ящика упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air, передает агентство Рейтер со ссылкой на комитет по безопасности... ПРАЙМ, 15.01.2021
крушение, самолет, индонезия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Эксперты в Индонезии успешно извлекли данные из черного ящика упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air, передает агентство Рейтер со ссылкой на комитет по безопасности на транспорте страны.
Бортовой самописец для фиксации параметров полета был поднят водолазами со дна во вторник. Поиски речевого самописца продолжаются. Ранее в пятницу сообщалось, что обнаружено предполагаемое место его местонахождения.
"Все 330 параметров самописца сохранились в хорошем состоянии", — говорится в заявлении комитета.
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.
Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.