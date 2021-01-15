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Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение евробондов
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Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2021 году еврооблигаций на сумму до 6 миллиардов евро, говорится в материалах компании. "Согласовать получение ПАО "Газпром"... ПРАЙМ, 15.01.2021
евробонды, газпром, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2021 году еврооблигаций на сумму до 6 миллиардов евро, говорится в материалах компании.
"Согласовать получение ПАО "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 000 000 000 (шести миллиардов) евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", — говорится в сообщении.
Ранее компания сообщала, что ее программа заимствований на 2021 год составляет 511,626 миллиарда рублей.