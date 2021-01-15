МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2021 году еврооблигаций на сумму до 6 миллиардов евро, говорится в материалах компании.

"Согласовать получение ПАО "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 000 000 000 (шести миллиардов) евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", — говорится в сообщении. "Газпром" за год нарастил загрузку "Турецкого потока" в 2,2 раза

Ранее компания сообщала, что ее программа заимствований на 2021 год составляет 511,626 миллиарда рублей.