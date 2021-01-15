МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за обнаружения в этой продукции коричневой морщинистости плода (тобамовируса), говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Эти ограничения вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России, поясняет ведомство. Томаты дороже мяса. Чем обернется очередное "овощное эмбарго"

Уточняется, что вирус коричневой морщинистости плодов томата – объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера, — был обнаружен в свежих томатах, поступивших на территорию РФ из указанных областей, и нотификация о выявлении опасного вируса была направлена в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана 21 декабря.

В сообщении также указывается, что в ходе переговоров 28 декабря российское ведомство дополнительно уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вирусами продукции. "Однако до настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало", — говорится в пресс-релизе.