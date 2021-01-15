МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Продолжение линии властей на стабилизацию продуктовых цен приведет к тому, что часть ритейлеров уйдет с рынка, а затем и крупные инвесторы откажутся развивать агропромышленный комплекс и пищевую отрасль. В конечном итоге, это приведет к еще большему удорожанию продуктов в 2022 году, а то и к их дефициту, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Власти высказались о проблемах с закупкой масла и сахара

В региональных и небольших торговых сетях заявили о сложностях с закупками подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. По словам источников "Коммерсанта", производители отказываются продавать товары на данных условиях, требуют премию или вообще игнорируют запросы ритейлеров.

Однако винить в этом поставщиков не имеет смысла – они оказались в заложниках ситуации, которая сложилось после установления правительством регулируемых цен на социально значимые продукты. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что ситуация может усугубиться.

КТО ВИНОВАТ?

В декабрь 2020 года Министерство сельского хозяйства, министерство промышленности и торговли и крупнейшие федеральные сети подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Отпускная цена на них была установлена в 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно.

На дистрибьютеров, у которых обычно закупаются небольшие сети, ценовые ограничения не распространяются, поэтому магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Однако последние не спешат отпускать товары маленьким сетям по установленной властями цене, тем более включать в оптовую стоимость доставку. Производители исключили дефицит сахара и подсолнечного масла в России

По мнению директора информационного агентства INFOLine Ивана Федякова, подобные проблемы были вполне ожидаемыми. Вводя ограничения на розничную цену масла и сахара, никто не пытался разобраться в истинных причинах динамики цен, которая наблюдалась в 2020 году.

"Цены не берутся с потолка. Сейчас розница приближается к себестоимости производства. Естественно, многие производители начинают придерживать товар, потому стало невыгодно его производить", – поясняет эксперт.

У региональных и небольших магазинов нет силы, которая есть у федеральных властей. Они не могут требовать у поставщиков то, что декларируется государством. Отправляя же в большие сети товар по регулируемым ценам, поставщики начинают отыгрываться на тех, кто не может себя защитить.

В результате подобные действия приводят к спекулятивному повышению цен перекупщиками, добавляет заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

ОПЯТЬ ДЕФИЦИТНЫЕ 90-Е

Большое вопрос для всей торговли – будет ли вообще, что продавать в 2022 году.

Также в краткосрочной перспективе под большим вопросом стоит вопрос производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году. Эксперт поделился ожиданиями по росту цен на сахар и масло в 2021 году

Из-за роста себестоимости производства и снижения розничных цен производители будут пересматривать или уже пересмотрели свои инвестиционные и производственные планы на 2021 год, отмечает Федяков.

"Агросектор меньше посадит подсолнечника, колхозы передумают сажать сахарную свеклу. И к чему это приведет в 2022 году, даже не экономисту понятно – дефицит продуктов и еще больший рост цен", — поясняет он.

Крупные инвесторы тоже не поддержат отрасль – вложение денег туда, где есть даже гипотетическая вероятность регулирования цен противоречит здравому смыслу, добавляет Федяков.

По мнению Воронова, регулирование цен всегда предвестник дефицита. Будь то гречка, лекарства или подсолнечное масло. Поэтому происходящие является естественной реакцией рынка на ценовые ограничения.

"В конечном счете, потерпевшими в этой ситуации будут потребители. А в выигрыше, как всегда, будут спекулянты, которые заработают на возникшем ажиотаже", — говорит он.

Мы можем вернуть в "а-ля 90-е". Дефицит тогда был как раз по причине жесткого регулирования цен – зачем что-то производить, если не можешь на этом заработать, рассудил Федяков.