МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба. Мир столкнется с очередным "газовым бумом"

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю); Индия (Москва-Дели, два раза в неделю); Финляндия (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю); Катар (Москва-Доха, три раза в неделю)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы.