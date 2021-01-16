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Россия увеличивает число регулярных рейсов из Москвы в Каир
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Россия увеличивает число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса... ПРАЙМ, 16.01.2021
авиасообщение, россия, авиация, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия увеличивает число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба.
"Кроме того, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю", — говорится в сообщении.