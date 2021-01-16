МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия увеличивает число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба. Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

"Кроме того, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю", — говорится в сообщении.