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Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
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Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, начинается операция по спасению 15 членов экипажа, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. "В районе... ПРАЙМ, 17.01.2021
сухогруз, россия, турция, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, начинается операция по спасению 15 членов экипажа, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.
"В районе Инкуму нашей провинции затонул сухогрузное судно с российским флагом. Мы начинам спасательную операцию по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Информации о погибших у нас пока нет", — говорится в заявлении губернатора, которое цитирует агентство Anadolu.
Он добавил, что спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.