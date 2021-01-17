АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, начинается операция по спасению 15 членов экипажа, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

"В районе Инкуму нашей провинции затонул сухогрузное судно с российским флагом. Мы начинам спасательную операцию по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Информации о погибших у нас пока нет", — говорится в заявлении губернатора, которое цитирует агентство Anadolu. Рубль потерял поддержку нефти и предоставлен сам себе

Он добавил, что спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.