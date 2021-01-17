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Россияне резко увеличили покупки лопат из-за снежной зимы
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Снежная зима привела к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного для РИА... ПРАЙМ, 17.01.2021
потребительский рынок, россия, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Снежная зима привела к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного для РИА Новости.
Аналитики сравнили данные за четыре дня этой недели (11-14 января) и аналогичный период прошлой недели (4-7 января).
Так, средний чек при покупке лопат составил 426 рублей, что на 17% выше, чем на прошлой неделе. Частота покупок выросла за неделю на 51%. По движкам (толкателям снега) средний чек подскочил на 8% — до 1126 рублей, а частота покупок — на 38%. Снегоуборщики установили рекорд по частоте покупок — по ним она выросла на 148%. Средний чек оказался на 11% выше (23 418 рублей).
Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что резкий рост продаж фиксировался в среду и четверг 13-14 января, на которые приходились особенно сложные погодные условия в центральных регионах страны и в столице.
"В Москве лопат куплено на 96% больше, чем на прошлой неделе, движков — на 298% больше, снегоуборщиков — на 214% больше", — привели аналитики данные по столице.