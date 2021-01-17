МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова.

Ранее губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия. Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции

"По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет", — заявила Касимова.