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Погибших при крушении российского сухогруза в Турции нет
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Погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова... ПРАЙМ, 17.01.2021
сухогруз, россия, турция, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова.
Ранее губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.
"По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет", — заявила Касимова.