МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Более 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

По информации на 15.27 мск воскресенья, во "Внуково" девять рейсов задержаны, четыре отменены, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов, один отменен, в Шереметьево — 10 рейсов задержаны, четыре отменены.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается аномально холодная погода без осадков.