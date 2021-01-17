2021-01-17T15:59:32+03:00
2021-01-17T15:59:32+03:00
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https://1prime.ru/business/20210117/832825369.html
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
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Более 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 15.27 мск воскресенья, во "Внуково"... ПРАЙМ, 17.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Более 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 15.27 мск воскресенья, во "Внуково" девять рейсов задержаны, четыре отменены, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов, один отменен, в Шереметьево — 10 рейсов задержаны, четыре отменены.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается аномально холодная погода без осадков.