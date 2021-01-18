МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов может добить малый и средний бизнес, считает эксперт движения "Сильная Россия" заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. СК хочет усилить уголовную ответственность за уход от налогов

Ранее зампред СК РФ Елена Леоненко объявила в интервью "Известиям", что Следственный комитет РФ предлагает усилить уголовную ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов.

По нынешним законам, если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас – всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить и некоторые другие.

"Уголовная ответственность может добить малый и средний бизнес окончательно. По моему мнению, принятие таких законов нужно перенести на более поздний срок", — заявил Краснов РИА Новости в понедельник.

По его словам, из-за пандемии малый и средний бизнес сильно пострадал, ему нужна поддержка, "чтобы выжить", а не закручивание гаек.

"Второе, с моей точки зрения, усиление законодательства в такой части — усиление сбора налогов, введение новых налогов, — свидетельствует о том, что у государства нет других источников финансирования своей деятельности. В связи с этим такие законы жесткие и поднимаются", — отметил адвокат.