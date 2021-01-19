МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Число экономических преступлений в России в 2021 году может вырасти, в том числе из-за пандемии, заявил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин. Верховный суд России предложил смягчить наказание за ряд преступлений

"Число экономических преступлений в России будет расти, в том числе из-за кризиса и пандемии. А среди типов преступлений — вывод активов, скорее всего, останется на первом месте", — сказал он, говоря о прогнозе компании на 2021 год.

По его словам, киберпреступления все плотнее будут сращиваться с "классическими" преступлениями. "Компаниям нужно всерьез задуматься об укреплении проактивной киберзащиты своей IT-инфраструктуры, предотвращении атак еще на этапе их подготовки и повышении киберграмотности сотрудников", — отметил он.

"Ненадежные пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, посещение подозрительных сайтов, открытие писем и вредоносных вложений к ним, переход по подозрительным ссылкам — все эти ошибки, помноженные на невнимательность сотрудников, открывают киберпреступникам путь в сеть IT-инфраструктуры организации", — добавил эксперт.

Полную версию интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медигруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.