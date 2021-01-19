МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Американская IT-компания Microsoft договорилась о долгосрочном партнерстве с автогигантом General Motors (GM) по разработке беспилотных автомобилей, сообщается в релизе Microsoft.
Партнерство затрагивает стартап Cruise, который GM приобрела в 2016 году и который занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей.
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"Cruise и General Motors во вторник объявили о том, что заключили долгосрочное стратегическое партнерство с Microsoft для ускорения коммерциализации беспилотных автомобилей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Cruise будет использовать Azure, облачную платформу Microsoft, для решений в области автономного управления автомобилей. IT-компания также примет участие в инвестициях в Cruise вместе с General Motors, Honda и другими институциональными инвесторами на сумму более двух миллиардов долларов. Таким образом, оценочная стоимость Cruise достигнет 30 миллиардов долларов.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).
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