МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Американская IT-компания Microsoft договорилась о долгосрочном партнерстве с автогигантом General Motors (GM) по разработке беспилотных автомобилей, сообщается в релизе Microsoft.

Партнерство затрагивает стартап Cruise, который GM приобрела в 2016 году и который занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей. "АвтоВАЗ" сменил название дочки GM-Avtovaz на "Лада Запад Тольятти"

"Cruise и General Motors во вторник объявили о том, что заключили долгосрочное стратегическое партнерство с Microsoft для ускорения коммерциализации беспилотных автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Cruise будет использовать Azure, облачную платформу Microsoft, для решений в области автономного управления автомобилей. IT-компания также примет участие в инвестициях в Cruise вместе с General Motors, Honda и другими институциональными инвесторами на сумму более двух миллиардов долларов. Таким образом, оценочная стоимость Cruise достигнет 30 миллиардов долларов. Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление Windows 10

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).

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