МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Подсолнечное масло и пшеничная мука в России с 12 по 18 января продолжили дорожать, цены на сахар вновь снизились, кроме того, после 17 недель роста цен подешевели куриные яйца, следует из материалов Росстата. Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и масло

"Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,5%, в том числе в 43 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1%, в 12 субъектах — на 1,1-5,4%", — говорится в сообщении статистического ведомства. В 12 регионах цены выросли на 0,1-0,7%, в шести регионах — на 0,8-2,4%. В 12 регионах цены не изменились. За период с 1 по 11 января цены на сахар в РФ уменьшились на 0,7%.

Подсолнечное масло с 12 по 18 января подорожало на 0,1%, как и за предыдущий отчетный период. В 23 регионах цены на него выросли на 0,1-0,7%, в 12 субъектах — на 0,8-2,8%. В 19 регионах цены не изменились, в 26 субъектах цены на подсолнечное масло снизились на 0,1-1%, в пяти регионах — на 1,1-1,7%.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране снизились на 0,7%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,6%, в 23 субъектах — на 1,7-6,1%. В трех субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены выросли на 0,1-1%, в 9 субъектах — на 1,1-3,8%", — добавляет Росстат. Последний раз цены на куриные яйца в недельном разрезе снижались с 1 по 7 сентября.

Пшеничная мука с 12 по 18 января в России подорожала на 0,4%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,3%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — также на 0,3%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов уменьшились на 0,1%. Рис подорожал на 0,3%, гречневая крупа подешевела на 0,2%, как и пшено.

Водка в России с 12 по 18 января подорожала на 0,3%, тогда как рост цен с 1 по 11 января составлял 0,6%, кроме того, замедлилось и повышение цен на овощи, например, стоимость свежих помидоров повысилась на 3,5%, огурцов — лишь на 0,2%, следует из данных Росстата. Эксперт спрогнозировал наращивание регионами новых долгов в 2021 году

С 1 по 11 января огурцы выросли в цене на 2,5%, томаты — на 7,7%. В свою очередь на минувшей неделе картофель подорожал на 2,1% (с 1 по 11 января — на 2,7%), свежая белокочанная капуста — на 0,1% (против 1,7%), репчатый лук — на 0,8% (против 2,6%), морковь — на 1,9% (против 3,4%), яблоки — на 0,6% (против 1,2%). "Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%", — говорится в сообщении Росстата.

С 12 по 18 января также выросли цены на мясо кур и мороженую рыбу (на 0,5%), овощные консервы для детского питания (на 0,4%), вермишель, черный чай (на 0,3%), говядину, свинину, мясные консервы, маргарин, жирный творог, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%).

Баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, пастеризованное молоко, печенье, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,1%.

Одновременно снизились цены на сосиски, сардельки, стерилизованное молоко (на 0,1%). Цены на вареные колбасы, сметану, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, поваренную соль, шоколадные конфеты и карамель не изменились.