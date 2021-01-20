МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россияне стали переходить на заменители сыра по причине падения доходов, рассказали эксперты. Об этом сообщила Лента.ру. Яйца подешевели впервые за четыре месяца

По данным Росстата, в России наблюдается рост цены сыра. В таких условиях и при снижении доходов во время пандемии россияне стали переходить на более дешевые и сытные продукты (в том числе покупать больше хлеба). Это объясняет рост популярности сырных продуктов, которые являются более дешевой альтернативой сыру, при производстве которой можно использовать растительные жиры, в том числе и пальмовое масло.

Российское статистическое ведомство также ранее сообщало о падении реальных располагаемых денежных доходах населения на 4,3 процента. Каждый пятый россиянин констатировал падение дохода, каждый десятый заявлял о полной потере заработка.