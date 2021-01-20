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2021
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Россияне стали переходить на более дешевые заменители сыра
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Россияне стали переходить на заменители сыра по причине падения доходов, рассказали эксперты. Об этом сообщила Лента.ру. По данным Росстата, в России наблюдается рост цены сыра. В... ПРАЙМ, 20.01.2021
россия, цены на продовольствие, сыр, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россияне стали переходить на заменители сыра по причине падения доходов, рассказали эксперты. Об этом сообщила Лента.ру.
По данным Росстата, в России наблюдается рост цены сыра. В таких условиях и при снижении доходов во время пандемии россияне стали переходить на более дешевые и сытные продукты (в том числе покупать больше хлеба). Это объясняет рост популярности сырных продуктов, которые являются более дешевой альтернативой сыру, при производстве которой можно использовать растительные жиры, в том числе и пальмовое масло.
Российское статистическое ведомство также ранее сообщало о падении реальных располагаемых денежных доходах населения на 4,3 процента. Каждый пятый россиянин констатировал падение дохода, каждый десятый заявлял о полной потере заработка.