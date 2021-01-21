МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Малые предприятия в России по итогам 2020 года могли снизить оборот на 2,8 триллиона рублей, или на 9,8%, при этом в 2021 году возможен рост оборота в случае улучшения эпидемиологического положения, следует из аналитического обзора Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, какие изменения ждут бизнес в 2021 году

"За 2020 год в целом снижение оборота малых предприятий могло достигнуть 2,8 триллиона рублей, доля сектора МСП в ВВП РФ — снизиться до 19,8% с 20,6% в 2019 году", — говорится в материалах. Согласно данным Росстата, в 2019 году оборот составлял 28,712 триллиона рублей, в 2020 году, по оценке НРА, он сократился до 25,9 триллиона рублей.

Как будут обстоять дела в этом году, НРА прогнозирует, опираясь на два сценария. Так, в базовом сценарии в 2021 году оборот малых предприятий может вырасти на 1,3 триллиона рублей к уровню 2020 года, в стрессовом сценарии — сократиться еще на 1 триллион рублей. В целом доля сектора МСП в ВВП может остаться на уровне 19,8% в базовом сценарии и снизиться до 18,5% — в стрессовом, отмечают аналитики.

Вероятность реализации базового и стрессового сценария будет определяться в основном эпидемиологическим положением.

Что касается мер господдержки сектора малого и среднего бизнеса, то большинство из них, по оценке НРА, носит тактический характер, направленный на обеспечения выживания предприятий. Пиковым месяцем предоставления финподдержки стал июнь 2020 года. "В базовом сценарии дополнительные меры прямой финансовой поддержки МСП маловероятны, в стрессовом сценарии возможно возобновление субсидирования для ряда отраслей", — считают аналитики.

Для поддержки сектора МСП агентство отмечает необходимость разработки стратегических мер и долгосрочных механизмов поддержки инвестиционной активности сектора в период после пандемии. НРА считает, что в качестве таких мер можно предусмотреть льготный налоговый режим для субъектов из пострадавших отраслей, создать государственные и частные фонды по стимулированию инвестиций в секторе, запустить долгосрочные программы поддержки арендодателей.

Также агентство считает необходимым реализовать программы переобучения сотрудников и повышения финансовой и деловой грамотности предпринимателей, а также расширить вовлечение МСП в экспортную деятельность.