МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. Он попросил обсудить, что нужно сделать для выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения предложения. Путин предложил вернуться к теме цен на продукты

Путин на совещании по экономическим вопросам отдельное внимание уделил ситуации в сфере жилищного строительства и на рынке недвижимости. Он напомнил о задаче выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год, а также о запущенной в прошлом году программе льготной ипотеки по ставке 6,5%.

По словам главы государства, по этой программе уже выдано около триллиона рублей, и примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке.

"Кроме того, льготная ипотека поддержала, разумеется – так мы и планировали, так и получилось, – строительную отрасль. Начиная с августа прошлого года растут объёмы ввода жилых домов. Вместе с тем, в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир", — сказал Путин.

"В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья. Рассчитываю услышать сегодня о конкретных мерах и действиях на этот счёт", — добавил он.