МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Дисбаланс на рынке недвижимости в России можно устранить только через строительство жилья и повышение реальных доходов населения, дальнейшее снижение ипотечных ставок не исправит ситуацию, прогнозируют эксперты, опрошенные РИА Новости. Путин заявил о дисбалансе на рынке жилья

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья: существенно растут цены на недвижимость и не хватает доступных вариантов квартир. Он попросил обсудить, что нужно сделать для выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения предложения.

"Доступность жилья, очевидно, снизилась по причине того, что льготная ипотека позволила большой части населения использовать их ипотечные деньги для покупки недвижимости. Это подстегнуло спрос, и в результате того, что предложение на рынке недвижимости с такой же скоростью увеличить нельзя, у застройщиков выросли цены. Снижение ставок и введение новых льготных программ вряд ли могут решить проблему", — сказал аналитик БКС Егор Дахтлер.

По мнению эксперта, недоступность ипотеки сейчас определяется не ставками, а тем, что реальные доходы населения упали после кризисного года, поэтому ключевым фактором в развитии рынка недвижимости в России станет экономическое восстановление страны, которое "будет способствовать восстановлению реальных доходов населения".

"Снижать ставку по ипотеке достаточно бессмысленно, будет только хуже, это все равно, что залить в пожар керосин. Можно стимулировать строительство, для этого есть разные способы, можно просто подождать, когда рынок построится и отреагирует. Если расширится строительство, расширится предложение", — поделился мнением директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Финансовый аналитик рассказал, когда выгоднее покупать жилье

По мнению эксперта, рынок ипотечного кредитования в России значительно вырос в прошлом году, поскольку практически одновременно была запущена льготная программа под 6,5% и дальневосточная ипотека. Это поспособствовало увеличению спроса и, соответственно, росту цен — "в некоторых регионах рынок просто "пропылесосили", добавил Табах.

Наиболее остро заметна ситуация в регионах, где низкий уровень дохода сочетается с падением ввода нового жилья. Так, по оценкам директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александра Дивакова, таким регионами стали Калмыкия, республика Алтай, Кабардино-Балкария, Липецкая и Астраханская области и Карачаево-Черкесия — в этих регионах введение нового жилья упало более чем на 50%. При этом в ряде регионов с доходами выше среднего количество ввода площадей в многоквартирных домах увеличилось на 20% и более.

Аналитик согласен с предложениями коллег по повышению доступности жилья в РФ, но предлагает и другой вариант — привлечь застройщиков в регионы с доходами ниже среднего за счет льготных условий или программ государственно-частного партнерства.