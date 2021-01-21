МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Сообщения о массовых рейдах сотрудников жилинспекций по квартирам в российских городах с целью выявления незаконной перепланировки, скорее всего, являются слишком громкими, так как инспекторы ограничены во времени и выезжают с проверкой только после уведомления граждан и будучи осведомленными в том, что в квартире есть нарушение, считают опрошенные РИА Недвижимость юристы. В России начались массовые рейды по квартирам

В четверг ряд СМИ сообщил, что сотрудники жилинспекций начали массовые проверки жилья в городах России. Инспекторы выявляют незаконные перепланировки и любые другие изменения в квартирах, нарушающие технические требования, например, снятую в кухне дверь.

"Подобные рейды могут случаться с различной периодичностью и обусловлены участившимися случаями какого-либо вида нарушений", — комментирует адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев. Сообщения о массовости рейдов адвокат считает "слишком громкими". По его словам, у сотрудников жилищных инспекций, скорее всего, просто нет временных возможностей на проверку абсолютно каждой квартиры.

"Наверное, это слишком громкие сообщения, поскольку проверки проводятся сотрудниками жилищных инспекций, временные возможности которых, естественно, ограничены. Опасения, что сотрудники придут в каждую квартиру, на настоящий момент, преждевременны", — считает Прокофьев.

Он напомнил, что рейды ни в коем случае не бывают внезапными, и жилищная инспекция обязана заблаговременно извещать владельцев квартир о планируемом обследовании. Если собственник квартиры в указанную дату и повторно не пускает инспекторов, то они будут вынуждены обратиться в суд и уже после этого с судебными приставами прийти в квартиру. Юрист рассказал, за что могут арестовать квартиру

Адвокат Андрей Саунин в свою очередь напоминает, что штраф за незаконную перепланировку предусмотрен частью 2 статьи 7.21 КоАП РФ и составляет для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4-5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

"Опасаться следует тем, кто не предоставляет доступ по плановым проверкам МЧС, газовых служб, управляющих компаний. Если есть перепланировка и поступило уведомление, стоит предпринять меры либо по узаконению, либо по восстановлению небезопасной перепланировки", — подытожил он.