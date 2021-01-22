МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вино все больше теснит водку в предпочтениях россиян, которые в основном выбирают красное сухое, но все чаще присматриваются к легким белым винам, следует из среднесрочного прогноза развития в РФ винного рынка, представленного Роскачеством.

"В 2021 году тренд замещения крепкого алкоголя вином в крупных городах страны, где находятся наиболее обеспеченная потребительская аудитория, продолжится. Это устойчивая тенденция не только в России, но и во всём мире",- говорится в сообщении. Вино стало одним из самых востребованных алкогольных напитков и в 2020 году: если водку, продажи которой тоже выросли в период апрельского карантина, покупали в том числе и как дезинфицирующее средство, то вино — благодаря потребительским качествам, считают эксперты.

Роскачество отмечает, что красные вина, несмотря на рост популярности белых вин, занимают более двух третей общего объёма рынка, но также растёт и доля розовых вин — порядка 4% рынка. "Покупатели будут всё больше ориентироваться на сухие вина, обращать внимание на содержание алкоголя, отдавая предпочтение той бутылке вина, где градус ниже, а само вино — "легче". Белые вина увеличат свою долю в продажах, и российские производители здесь имеют неплохие шансы на успех",- говорится в сообщении. Названы лучшие российские вина

Но средняя цена качественной бутылки вина в 2021 году будет повышаться — с 300-500 рублей за 0,75 литра до 400-600 рублей, а покупатели все больше будут ориентироваться не только на собственный опыт, но и на рейтинги, популярные приложения и мнения критиков, среди которых наибольшее влияние будут приобретать видео-блогеры.

Кроме того, в 2021 году в российских винодельческих регионах с высокой вероятностью повторится туристический бум 2020 года, а покупки на месте производства будут вносить всё больший вклад в продажи российских вин, считают эксперты.

"Хочется быть оптимистами, но динамика заболеваемости ковидом в странах Европы и политика ЕС по ограничению перемещений пока не даёт надежд на полноценный курортный сезон в Италии, Испании и других традиционных "винных" странах. Значительная часть туристического потока останется внутри страны, и он вновь будет направлен в Крым и на Кубань – главные российские регионы виноделия",- считают в Роскачестве.