МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Рост оптовой стоимости и снижение запасов топлива в России не повлекут за собой резкого скачка цен на бензин в рознице; все это скорее приводит к убыточности АЗС, заявил РИА Новости генеральный директор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов.

"Если говорить о розничных ценах на бензин, то их резкого роста точно ожидать не стоит. А вот проблемы с экономикой торговли топливами на АЗС явно будут. Так, рост оптовых цен уже привел к убыточности торговли Аи-92 на АЗС (по состоянию на 21 января чистая маржа торговли Аи-92 на АЗС составляет минус 20 копеек с литра)", — сообщил Хомутов.

На данный момент запасы бензина в России составляют 1,2 миллиона тонн и находятся на минимуме за последние шесть лет. По словам эксперта, это очень низкий уровень. Минэнерго РФ уже направило нефтяным компаниям рекомендации по наращиванию запасов бензина до 1,8 миллиона тонн к маю за счет увеличения загрузки НПЗ. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

Комфортный уровень запасов бензина в стране составляет около 1,6-1,8 миллиона тонн, отметил Хомутов. "Такой уровень позволяет закрыть практически любой разрыв в спросе и предложении продукта на внутреннем рынке и тем самым избегать заметных колебаний в ценах на бензин в стране", — пояснил гендиректор "Петромаркета".

Такой низкий уровень остатков бензина, по словам эксперта, сложился из-за того, что российские НПЗ, судя по всему, еще с конца прошлого года начали снижать поставки бензина на внутренний рынок и увеличили отгрузки на экспорт, поскольку внутренний рынок, по оценкам "Петромаркета", заметно проигрывал в доходности.

"Как следствие, оптовые цены на бензин стали быстро расти, пытаясь догнать стоимость экспортной альтернативы (росла на фоне роста мировых цен на нефть в начале года), а запасы начали использоваться для покрытия спроса на бензин в стране", — продолжил эксперт. В Роскачестве рассказали, какие вина больше всего любят россияне

Вместе с сокращением запасов бензина его стоимость на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) продолжает расти. Как отметил гендиректор "Петромаркета", есть основания считать, что рост оптовых цен на бензин и снижение его запасов связаны еще и с тем, что спрос на топливо в январе этого года выше, чем в январе прошлого.

"На фоне пандемии COVID-19 идея высокого спроса в январе может показаться нереалистичной. Хотя в действительности именно она и могла стать причиной высокого спроса: в связи с закрытием границ россияне переориентировались на отдых внутри страны и активно пользовались в новогодние праздники личными автомобилями, что и подогревало спрос на топливо", — заключил Хомутов.