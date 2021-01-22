2021-01-22T13:52:00+03:00
2021-01-22T13:52:00+03:00
2021-01-22T13:52:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210122/832869866.html
Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ внесут в правительство к марту
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Объединенную стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года планируется внести в правительство России до начала весны 2021 года, сообщил в... ПРАЙМ, 22.01.2021
строительство, жкх, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83244/23/832442313.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83244/23/832442313.jpg
https://1prime.ru/images/83244/23/832442312.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83244/23/832442312.jpg
https://1prime.ru/images/83244/23/832442300.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83244/23/832442300.jpg
https://1prime.ru/business/20210106/832753935.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Объединенную стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года планируется внести в правительство России до начала весны 2021 года, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в Торгово-промышленной палате РФ.
"Сейчас эта стратегия находится в корректировке. Мы по ней работаем давно, несколько разных вариантов было. Сейчас мы все интегрировали в одну схему и будем ее вносить в ближайшее уже время. У нас поручение вице-премьера до 27 февраля внести ее уже", — сказал Файзуллин.
Разработка стратегии развития отечественной стройотрасли, которой занимается Минстрой, входит в утвержденный правительством план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики России. Она должна охватить сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций.