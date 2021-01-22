МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Объединенную стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года планируется внести в правительство России до начала весны 2021 года, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в Торгово-промышленной палате РФ.

"Сейчас эта стратегия находится в корректировке. Мы по ней работаем давно, несколько разных вариантов было. Сейчас мы все интегрировали в одну схему и будем ее вносить в ближайшее уже время. У нас поручение вице-премьера до 27 февраля внести ее уже", — сказал Файзуллин. Эксперты рассказали, как уменьшить счет в платежке за ЖКХ

Разработка стратегии развития отечественной стройотрасли, которой занимается Минстрой, входит в утвержденный правительством план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики России. Она должна охватить сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций.