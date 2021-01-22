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Строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов, сообщил РИА Новости, сообщил РИА... ПРАЙМ, 22.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов, сообщил РИА Новости, сообщил РИА Новости председатель комитета по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
При комитете создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан – приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов), в которую вошли сенаторы Российской Федерации, представители Минстроя России и экспертного сообщества.
Рабочей группой подготовлен соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.
"Конечно, останавливать строительство начатых проектов апартаментов никто не планирует", — заявил Мельниченко.
По его словам, в законе также будет определен перечень условий и требований, предъявляемый к подобным объектам и позволяющий классифицировать апартаменты в качестве жилых помещений, используемых для постоянного проживания, и нежилых помещений, используемых в коммерческих целях.