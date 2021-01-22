МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Наличие одних и тех же продуктов по разной цене — нормальная практика, которая не ведет к дискриминации по уровню дохода, а наоборот дает покупателям возможность выбора в зависимости от их финансовых возможностей. Некоторые эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что деление продуктов для богатых и бедных – это уже сформировавшаяся в России реальность. Врач рассказал, какие продукты нельзя есть при потере вкуса из-за COVID

Производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар эконом-класса, пишет "Коммерсант". Издание приводит этот факт в качестве примера того, как участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Фермеры утверждают, что конечному потребителю в этом случае она обойдется дешевле на 15–20%.

ПРОДАТЬ НЕЛИКВИД

Для любого производителя крайне важно сократить потери при сборе урожая и весь неликвид попытаться продать, поясняет исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая. С этой точки зрения, мелкий картофель – это ни что иное, как отходы производства. Такая картошка считается кормовой – фермеры продают ее по низкой цене в личные подсобные хозяйства, сдают туда, где выращивают сельскохозяйственных животных и птицу.

Получается, что мелкий картофель, которые хозяйства предлагают реализовать через торговые сети по низкой цене – это очень выгодный для них вариант получения прибыли.

Что касается других вариантов деления товара на эконом-класс и средний, то, по словам эксперта, такие случаи происходят "часто и повсеместно".

Например, тушки птицы продаются в магазинах целиком, а субпродукты (шеи, головы, лапы) – по более низкой. Таким образом магазин снижает издержки и продает полный перечень продукции, а малообеспеченный потребитель приобретает субпродукты вместо полноценной курицы.

Часто различные остатки производства продуктов питания идут в переработку и в результате приносят хорошую прибыль.

"Таким образом весь неликвид можно продать", — говорит Строгая.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эксперты не сошлись в оценке того, насколько четко сейчас продукты делятся по признаку "цена-качество". Директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков считает, что нет продуктов для богатых и бедных. Эта история – "утопична и бессмысленна".

Есть продукция выше среднего ценового сегмента и премиальная, обладающая так называемым уникальным товарным предложением, что делает оправданным ее более высокую стоимость.

Таким уникальным товарным предложением может быть качество, свежесть, бренд — вплоть до упаковки и дизайна. Все это может делать продукты оправданно дороже и стимулировать спрос на них.

"Вместе с тем, есть товары рационального предложения, в которых нет уникальности – их доступность сама по себе является уникальным предложение, и большой ошибкой будет считать, что такой товар ориентирован на бедных людей", — предупреждает эксперт.

НАША РЕАЛЬНОСТЬ

В свою очередь Строгая полагает, что деление продуктов на категории для богатых и бедных – сложившаяся реальность. Разделение происходит по типу магазинов – в разные магазины ходят покупатели с разным уровнем доходов.

Что касается выбора продуктов, то кто-то покупает обычный хлеб по минимальной цене, а кто-то — с добавками, гораздо дороже. Премиальные и эконом бренды есть в большинстве товарных категорий – молоко, мясо, крупы, сладости, и никого это не смущает. Каждый покупает продукты по вкусу и кошельку.

Наличие одних и тех же продовольственных товаров в разных ценовых категориях позволяет удовлетворять спрос потребителей с разными доходами и предпочтениями, отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Россияне оценили рост цен на продукты

Важнейшее условие — качество товаров. То есть, дешёвые продовольственные товары не должны быть просроченными, испорченными, не соответствующими санитарным требованиям.

Усилившееся в прошлом году расслоение населения по уровню доходов объективно требует усиления поддержки малоимущих слоев населения, расширения адресной поддержки людей, продолжает эксперт.

Магазины и торговые сети, рассчитанные на разный круг покупателей, существуют во всех странах. Есть и социальные магазины для людей с низкими доходами, многодетных семей. В них нет большого штата продавцов, часто — самообслуживание, что существенно снижает затраты на организацию торговли.

В таких магазинах в более скромной упаковке и дешевле можно купить качественные товары, аналогичные продаваемым в обычных торговых сетях.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В западных странах, где уровень дохода населения значительно выше чем в России, существует огромное количество жестких сетей-дисканунтеров, куда ходят за покупками весьма обеспеченные люди, не желающие переплачивать за бренд. В России же пока по-прежнему нет сетей-дискаунтеров – есть лишь "мягкие" дискаунтеры, сетует Федяков.

"Примечательно, что, несмотря на невысокие доходы россиян, лежащие вповалку в магазинах недорогие овощи, как правило, не пользуются популярностью – российские ритейлеры отмечают большой интерес отечественных покупателей именно к очищенной и расфасованной продукции", — говорит он.

Вместе с тем, в некоторых магазинах с дисконтом продаются овощи и фрукты, имеющие не совсем товарный вид, и они вполне популярны у малообеспеченных граждан. "Предложение фермеров по картофелю – это попытка решить свои экономические проблемы с помощью потребителя. Хотя спрос на такой товар все равно найдется, учитывая материальное положение россиян", — полагает Строгая. Поэтому не исключено, что вслед за картофелем "эконом" на полках магазинов появятся и другие овощи и фрукты, которые раньше браковались за то, что "калибром не вышли".