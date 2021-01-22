МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. По мнению более половины россиян, цены на основные продукты за последний месяц росли быстрее, чем раньше, в частности, граждане больше всего заметили существенное увеличение стоимости сахара, растительного масла и яиц, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

По данным исследования, 64% опрошенных считают, что цены на основные продукты, товары и услуги за последний месяц росли быстрее, чем раньше, 23% полагают, что они росли так же, 2% уверены, что увеличение цен было медленнее, чем до этого, а 4% не заметили их изменение. Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и масло

Как заметили россияне, больше всего за последний месяц поднялась стоимость сахара (с 9% в марте 2020 года до 49% в январе 2021 года), растительного масла (с 8% до 47%) и яиц (с 16% до 44%).

Также респонденты отмечали подорожание мяса и птицы (с 27% до 35%), хлеба и хлебобулочных изделий (с 19% до 35%), молока (с 25% до 33%), рыбы и морепродуктов (с 24% до 28%), овощей и фруктов (с 17% до 23%).

Кроме того, по мнению респондентов, поднялись цены на крупу и макаронные изделия (с 12% до 24%) и на медикаменты (с 30% до 34%).

Опрос "ФОМнибус" проведен 15-17 декабря среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше 104 населенных пунктах в 53 российских субъектах методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.