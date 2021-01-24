МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей ДВФО. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.

Ранее было принято решение выделить на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) 5,8 миллиарда рублей.

"На субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДВФО) в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о пяти миллиардах рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тысяч человек. Власти выделили дополнительные субсидии на перелеты на Дальний Восток

"Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.