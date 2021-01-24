МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 10.12 мск воскресенья, во "Внуково" задержаны девять рейсов, один отменен, в "Домодедово" — семь задержано, два отменено, в "Шереметьево" задержано три рейса, один отменен. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидается туман, морось и до плюс 5 градусов тепла, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров.