МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство Пакистана одобрило экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пакистанская газета Dawn со ссылкой на источник в правительстве.

"На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (DRAP), разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях получила вакцина, разработанная при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", — сказал источник газеты. Президент Аргентины привился вакциной "Спутник V"

Как отметил собеседник издания, вакцина "Спутник V" стала уже третьей, которая получила разрешение на экстренное использование в стране. Ранее были одобрены вакцина, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также препарат китайской компании Sinopharm. Местная фармацевтическая компания AGP будет импортировать и распространять российскую вакцину.

Вакцина "Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.