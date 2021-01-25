МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Соискатель без опыта работы может претендовать на самую высокую — 160 тысяч рублей в месяц- зарплату, если он является программистом С++ со знанием принципов объектно-ориентированного программирования, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Сфера IT традиционно является привлекательной по уровню зарплат в России. В частности, соискатель, знакомый с С++, претендует на доход в 160 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, а также построением хранилищ данных. Немного меньше — до 130 тысяч в месяц — готовы платить программисту без опыта, знающему Visual Basic (VB) и SQL. Около 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов.

На втором месте после сферы IT по уровню зарплат для начинающих специалистов в России является сфера администрирования.

В частности, для студентов можно найти на поисково ресурсе актуальную высокооплачиваемую вакансию о работе администратором медицинского центра с зарплатой до 105 тысяч в месяц, график работы — 2/2.