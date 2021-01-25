МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Как минимум один миллион "умных" счетчиков, которые уже сейчас используются в ЖКХ в России, могут оказаться вне закона, пишет газета "Коммерсант".

В частности, изданию стало известно о том, что применяемый в новых приборах зарубежный стандарт передачи информации не вошел в утвержденный в конце декабря прошлого 2020 года перечень допустимых. При этом менее распространенный отечественный аналог в этот список попал.

Перечень был утвержден приказом Минцифры от 30 декабря 2020 года. В документе в качестве единственно допустимого протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии назван отечественный NB-Fi.

В то же время, популярный в стране стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) уже массово используется гражданами для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой.

Издание поясняет, что от стандартов GSM, 3G и 4G популярный прокол отличает меньшее энергопотребление. Это дает возможность гаджетам работать до десяти лет без замены батареи. Такая сеть — оптимальна для устройств, которые передают небольшие объемы данных с определенной периодичностью:

для счетчиков электроэнергии,



датчиков мониторинга трубопроводов,



открытия люков,



систем "умного города".



Все крупные операторы связи уже оказывают услуги на базе именно стандарта NB-IoT. Но теперь только на территории Центральной России вне закона могут оказаться миллион приборов учета электричества. Их замена приведет к росту цен на электроэнергию.

При этом, пишет "Ъ", в Минцифры отметили, что новый перечень стандартов будет носить рекомендательный характер, и замена зарубежных аналогов на отечественные приборы не потребуется.