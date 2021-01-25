МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Как минимум один миллион "умных" счетчиков, которые уже сейчас используются в ЖКХ в России, могут оказаться вне закона, пишет газета "Коммерсант".
В частности, изданию стало известно о том, что применяемый в новых приборах зарубежный стандарт передачи информации не вошел в утвержденный в конце декабря прошлого 2020 года перечень допустимых. При этом менее распространенный отечественный аналог в этот список попал.
Перечень был утвержден приказом Минцифры от 30 декабря 2020 года. В документе в качестве единственно допустимого протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии назван отечественный NB-Fi.
В то же время, популярный в стране стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) уже массово используется гражданами для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой.
Издание поясняет, что от стандартов GSM, 3G и 4G популярный прокол отличает меньшее энергопотребление. Это дает возможность гаджетам работать до десяти лет без замены батареи. Такая сеть — оптимальна для устройств, которые передают небольшие объемы данных с определенной периодичностью:
- для счетчиков электроэнергии,
- датчиков мониторинга трубопроводов,
- открытия люков,
- систем "умного города".
Все крупные операторы связи уже оказывают услуги на базе именно стандарта NB-IoT. Но теперь только на территории Центральной России вне закона могут оказаться миллион приборов учета электричества. Их замена приведет к росту цен на электроэнергию.
При этом, пишет "Ъ", в Минцифры отметили, что новый перечень стандартов будет носить рекомендательный характер, и замена зарубежных аналогов на отечественные приборы не потребуется.
https://1prime.ru/business/20210125/832880108.html