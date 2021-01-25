МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В России с текущего 2021 года новые требования к проверке бизнеса будут вступать в силу только два раза в год, напоминает "Российская газета".

Теперь новые обязательные требования для компаний, будь то по охране труда или экологии, санитарные проверки и любые другие должны вступать в силу только два раза в год.

Либо с 1 марта, либо с 1 сентября.

Обязательное условие: новые требования должны вступать в силу не ранее чем по истечении 90 дней после их официального опубликования.

Это правило с 1 февраля 2021 года закрепляет закон "Об обязательных требованиях в РФ".

Введение двух "окон" вступления в силу новых нормативных правовых актов активно поддерживалось представителями бизнеса, комментирует изданию статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Новый порядок "позволит предпринимателям получить достаточный запас времени для подготовки и адаптации к новому регулированию, приведения своих ресурсов и процессов в соответствие с новыми обязательными требованиями", рассказал он.

Помимо этого, отмечает собеседник, уменьшится частота изменений нормативно-правовой базы. Из-за этого станет проще планировать и реализовывать долгосрочные проекты.

Но будут и исключения. В частности, под новое правило не попадает регулирование, принятое в связи с введением ЧС или режима повышенной готовности, а также в связи с эпидемиями, катастрофами, терактами и прочими бедствиями.