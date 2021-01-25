МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Экспортный оборот продавцов на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries увеличился почти в два раза в ушедшем году относительно 2019 года — до 23,7 миллиарда рублей, сообщает компания. Онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи на территории Германии

"Экспортный оборот продавцов крупного международного онлайн-ритейлера Wildberries увеличился на 95% год к году, до 23,7 миллиарда рублей, в штуках рост составил 138%", — говорится в сообщении.

Значительный рост спроса у иностранных покупателей Wildberries в прошлом году наблюдался на товары категории "здоровье" и ювелирные украшения — более чем в 13 раз, на детское питание — в 12,9 раза, на продукты — в 9,5 раза, на спортивное питание и косметику — в 8,9 раза.

Самые популярные товары отечественного производства, продаваемые за рубежом на площадке Wildberries, — одноразовые медицинские маски, книги, платья, футболки, брюки, кремы, постельное белье, детские каши, настольные игры и чай. Компания в 2021 году начала работу в Германии, в ближайшее время планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании. Спрос россиян на антистресс-товары достиг трехлетнего максимума

"Активное развитие Wildberries и выход на новые рынки позволили расширить экспортный потенциал продукции российского производства. Сегодня уже 19,3 тысячи предпринимателей экспортируют свои товары через Wildberries, за год их число увеличилось почти втрое", — сказал директор по развитию компании Вячеслав Иващенко, слова которого приводятся в релизе.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее общий оборот по итогам 2020 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, почти в два раза и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии, Израиля и Германии.