МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Evraz рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес, говорится в сообщении компании.

"Сегодня совет директоров одобрил рассмотрение компанией стратегических перспектив и возможных структур для выделения угольного бизнеса", — говорится в релизе компании.

Компания отметила, что потенциальное разделение может позволить Evraz сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать угольный бизнес, который в настоящее время консолидируется в рамках ПАО "Распадская".

В конце 2020 года Evraz консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". Тогда сообщалось, что производственный комплекс укрупненной "Распадской" будет включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Предполагается, что в результате сделки "Распадская" станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке.