2021-01-26T18:14:27+03:00
2021-01-26T18:14:27+03:00
2021-01-26T18:14:27+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210126/832897422.html
Evraz может выделить угольные активы в отдельный бизнес
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Evraz рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес, говорится в сообщении компании. "Сегодня совет директоров одобрил рассмотрение компанией стратегических... ПРАЙМ, 26.01.2021
evraz, новости, экономика, бизнес, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Evraz рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес, говорится в сообщении компании.
"Сегодня совет директоров одобрил рассмотрение компанией стратегических перспектив и возможных структур для выделения угольного бизнеса", — говорится в релизе компании.
Компания отметила, что потенциальное разделение может позволить Evraz сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать угольный бизнес, который в настоящее время консолидируется в рамках ПАО "Распадская".
В конце 2020 года Evraz консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". Тогда сообщалось, что производственный комплекс укрупненной "Распадской" будет включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Предполагается, что в результате сделки "Распадская" станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке.