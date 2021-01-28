МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг возобновляет регулярные рейсы в Финляндию. Аварийно отключившаяся АЭС в Финляндии вновь подключена к энергосети

Рейсы по маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

"Аэрофлот" ранее отмечал, что при планировании поездки необходимо ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

Ранее власти Финляндии опровергли информацию об открытии страны для туризма