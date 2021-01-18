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Власти Финляндии опровергли информацию об открытии страны для туризма
Туризм
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Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости... ПРАЙМ, 18.01.2021
открытие границ, пандемия, финляндия, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — ПРАЙМ. Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
"Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", — отметила Костинен.
На текущий момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.