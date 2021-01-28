МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Сбер", группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса, говорится в сообщении кредитной организации. Ритейлеры отметили рост покупок россиян в ходе "Киберпонедельника"

В рамках сделки "Сбер" планирует стать владельцем 85% goods.ru, вложить около 35 миллиардов рублей и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ.

"Сбер, группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России", — сказано в сообщении.

"В рамках сделки Сбер намерен инвестировать порядка 35 млрд рублей. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании goods.ru. Также Сбер приобретет часть долей goods.ru, принадлежащих в настоящий момент группе "М.Видео-Эльдорадо", — добавили в банке. В результате доля "Сбера" в капитале goods.ru составит 85%, группа "М.Видео-Эльдорадо" сохранит за собой 10%, а 5% останется у Тынкована. Греф назвал Сбербанк самой популярной в Европе мишенью хакеров

"Интеграция goods.ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, Сбер ЕАптека, Самокат, позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.