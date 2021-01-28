МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинги 9 нефтегазовых компаний региона Европа, Ближний Восток, Африка (EMEA), в том числе российских "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", говорится в сообщении агентства. "Газпром" сообщил о результатах второго этапа строительства "Силы Сибири"

Рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте был сохранен на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, в национальной — на отметке "BBB" с негативным, краткосрочные рейтинги остались на уровне "A-3" и "A-2" соответственно. Рейтинг "Газпром нефти" остался на уровне "BBB-", прогноз стабильный. Рейтинги "Лукойла" и "Новатэка" сохранены S&P на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, "Роснефти" — на уровне "BBB-", прогноз стабильный.

Также агентство подтвердило рейтинги итальянской Eni ("A-"/негативный прогноз), норвежской Equinor ("AA-"/негативный/"A-1+"), испанской Repsol ("BBB"/стабильный/"A-2") и казахстанской "Казмунайгаз" ("BB"/негативный).

"После пересмотра агентством S&P Global Ratings отраслевого риска для сектора разведки и добычи, а также интегрированной отрасли мы подтверждаем наши долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитентов указанных нефтегазовых компаний в регионе EMEA", — говорится в сообщении агентства.

Аналитики S&P отмечают, что волатильность цен и снижение прибыльности увеличивают риски для производителей нефти и газа. Решение по рейтингам было связано с тем, что агентство 25 января пересмотрело свою оценку риска для нефтегазовой отрасли до умеренно высокой.

С учетом изменения такой оценки агентство приняло решение сохранить рейтинги девяти упомянутых компаний, отмечается в релизе. S&P добавляет, что влияние отраслевых рисков для производителей в разных регионах неодинаковое. Это привело к тому, что агентство пересмотрело свой взгляд на конкурентные позиции компаний сектора, и в результате некоторые из сильнейших компаний в своей группе смогли сохранить свои профили риска.