МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам 2020 года сократилась на 21% по сравнению с предыдущим годом — до 4,73 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль Facebook в 2020 году выросла в 1,6 раза

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период сократилась до 6,31 доллара с 7,88 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети уменьшилась на 19%, до 7,324 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам года составила 19,208 миллиарда долларов, сократившись на 10% с показателя прошлого года.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's уменьшилась на 12% в годовом выражении — до 1,377 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,84 доллара против 2,08 доллара годом ранее. Квартальная операционная прибыль сети уменьшилась на 7%, до 2,143 миллиарда долларов, выручка — на 2%, до 5,314 миллиарда долларов. При этом выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков, прогнозирующих ее в 5,36 миллиарда.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам четвертого квартала сократились на 1,3%, а по итогам года — на 7,7%.

"2020 год запомнится как один из самых сложных, но вдохновляющих моментов в долгой истории McDonald's. Была продемонстрирована устойчивость системы McDonald's: безопасность и обслуживание стали приоритетом, наши клиенты были на первом месте", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински.