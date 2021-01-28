МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Правила работы для бизнеса в России должны быть понятными и прозрачными, власти поддерживают иностранных инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин обратил внимание на глобальную трансформацию мира

На совещании с кабмином Путин рассказал об общении с представителями бизнеса, которое прошло днем ранее в рамках Давосского форума.

"Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны", — сказал президент.

По его словам, в европейских странах ничего подобного власти не делают для поддержки иностранных инвесторов. Однако, по словам президента, все правила для работающего в России бизнеса должны быть понятны.

"Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может, тем не менее, все эти правила должны быть, как минимум, прозрачными и понятными всем партнерам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно", — заявил Путин.