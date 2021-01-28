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Эксперты назвали сроки восстановления мирового туризма
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Эксперты Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) в основном считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет... ПРАЙМ, 28.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Эксперты Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) в основном считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года, говорится на сайте UNWTO.
"Большинство экспертов не видят возможности возврата международного туризма к докризисному уровню ранее 2023 года. На самом деле, 43% респондентов указывают на 2023 год, в то время как 41% ожидают, что возврат к уровню 2019 года произойдет только в 2024 году или позже", — говорится в сообщении.
А расширенные прогнозы, сделанные аналитиками по заданию UNWTO, указывают на то, что международному туризму может потребоваться от двух с половиной до четырёх лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года.
По последним данным UNWTO, глобальный туризм в ушедшем году пережил свой худший период в истории, когда число международных поездок сократилось на 74%.