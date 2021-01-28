МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Российские производители яиц пытаются сдерживать цены на свою продукцию, несмотря на увеличение себестоимости под влиянием ряда объективных факторов, сообщили журналистам представители компаний. При этом они рассчитывают, что принятые правительством РФ меры повлияют на себестоимость яиц. Поставщики ожидают снижения цен на яйца в ближайшее время

По данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1%, а за декабрь — на 13,2% к ноябрю. Гендиректор компании "Окское" (Рязанская область) Олег Лякин сообщил, что предприятие не меняло отпускные цены на "Окское" яйцо два года — с января 2019 года.

"Хотя себестоимость куриного яйца за два года, конечно, не могла не измениться, ведь выросли цены не только на зерно, но и на ингредиенты комбикорма: жмыхи, масло, витаминно-минеральные смеси, а в декабре 2020 года подорожала упаковка — картон. Но, повторюсь, сейчас наши отпускные цены по-прежнему остаются на уровне 2019 года", — отметил он.

Гендиректор компании "Волжанин" (Ярославская область) Людмила Костева сообщила, что на вторую половину января цена за десяток куриных яиц в Ярославской области установилась на уровне 70,27 рубля, что выше уровня прошлого года на 4,4%. "В ближайшее время повышения цен мы не планируем", — добавила она.

Вице-президент, управляющий птицефабрики "Вараксино" (Удмуртия) Дмитрий Кузнецов указал, что повышение цен на корма во второй половине 2019 года оказало негативное влияние на экономику предприятия. "Несмотря на это, рост средней цены реализации яйца пищевого на птицефабрике в 2020 году составил всего 4,1% относительно 2019 года", — заметил топ-менеджер.

При этом в январе 2021 года, продолжил Кузнецов, цена реализации пищевого яйца снизилась относительно сезонного скачка цен в декабре прошлого года практически на 15%. В настоящий момент она стабильна. В центре внимания - инфляция

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЖЕТ

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января повышены экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводится пошлина на вывоз сои из России, с 15 февраля до конца июня — экспортная квота на зерно и пошлина на пшеницу.

"Мы рассчитываем, что принятые меры по регулированию рынка зерновых и масличных культур, в частности, введенные экспортные пошлины, позволят к марту 2021 года обеспечить снижение закупочных цен на пшеницу, масло, шрот и другие компоненты комбикорма, что, в свою очередь, позволит стабилизировать себестоимость производства яйца", — сказал управляющий птицефабрики "Вараксино".

Директор птицефабрики "Яратель" (Татарстан) Фанис Нигаматуллин также надеется, что регулирование экспорта зерна позволит ослабить влияние роста стоимости кормов на себестоимость конечной продукции.

"В 2020 году птицеводы столкнулись со значительным ростом цен на составляющие себестоимости. Тем не менее, нам удалось сдержать цены, избежать их значительного повышения в прошлом году и продолжить данную тенденцию в текущем. В январе цена сельхозтоваропроизводителей на куриное яйцо снизилась",- рассказал он. Россия расширила запрет на ввоз птицы и яиц из двух стран ЕС

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков, комментируя рост цен на яйца, отмечал, что вспышки птичьего гриппа по всей России и в других странах серьезно повлияли на сокращение производства в России и закрытие нескольких небольших фабрик.

Гендиректор "Птицефабрики Роскар" (Ленинградская область) Роман Смирнов отметил, что сейчас предприятие не фиксирует значительных изменений в ситуации на рынке.

"Вспышки птичьего гриппа на местах в настоящее время никак не сказались на общей картине. Например, когда в 2015-2016 годах в США возникла целая эпидемия птичьего гриппа, это отразилось на всем мировом рынке. Сегодня предпосылок для такого сценария мы не видим", — указал Смирнов.

При этом, по его словам, отрасль уже давно проводит все необходимые мероприятия для обеспечения эпизоотического благополучия, включая системы биобезопасности, защиту от синатропных птиц и другие меры по пресечению заноса болезней на предприятия.

Другие предприятия также принимают меры для обеспечения стабильной эпизоотической ситуации. "Что касается птичьего гриппа, то в Рязанской области угрозы его распространения в данный момент нет. Кроме того, "Окское" — замкнутое производство. Но мы мониторим ситуацию, и считаем, она под контролем", — сказал руководитель "Окского" Лякин.

"Ситуацию с распространением птичьего гриппа держим под строгим контролем, проводя все необходимые меры профилактики", — отметила в свою очередь гендиректор "Волжанина" Костева. Директор птицефабрики "Яратель" Нигаматуллин также сообщил, что предприятием предпринимаются меры эпизоотической безопасности, настроены технологические процессы, чтобы не допустить занос заболеваний.