МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в декабре 2020 года сократился на 3,6% в сопоставимых ценах по сравнению с декабрем предыдущего года, снижение показателя за прошлый год составило 4,1%, говорится в оперативном докладе Росстата. Доходы россиян в 2020 году показали максимальное снижение за четыре года

Таким образом, в прошлом году показатель сократился впервые с 2016 года, после трех лет роста. В 2016 году розничные продажи в России снизились на 4,8%, а в 2015 году — на 10%. Минэкономразвития РФ в своем сентябрьском прогнозе ожидало снижения розничных продаж в прошлом году на 4,2%.

По сравнению с ноябрем 2020 года оборот розничной торговли в декабре прошлого года вырос на 17,3%. В денежном выражении показатель в декабре составил 3,548 триллиона рублей, в январе-декабре — 33,555 триллиона.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в декабре 2020 года уменьшился на 4,5% к аналогичному месяцу предыдущего года — до 1,714 триллиона рублей, а по сравнению с ноябрем прошлого года он показал рост на 19,3%. В январе-декабре показатель снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом — до 16,403 триллиона рублей. Росстат сообщил о снижении безработицы в России в декабре

В свою очередь, оборот непродовольственной розницы в декабре сократился на 2,6% в годовом выражении — до 1,834 триллиона рублей, в месячном выражении он повысился на 15,5%. В январе-декабре продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 5,2% в годовом выражении и составили 17,152 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в декабре 2020 года составила 48,3% против 48,2% в декабре 2019 года и 47,2% в ноябре прошлого года. Доля непродовольственных товаров составила в декабре 51,7% против 51,8% годом ранее и 52,8% в ноябре. Доля продуктов питания в 2020 году в структуре оборота по итогам года — 48,9% против 47,9% в 2019 году, непродовольственных товаров — 51,1% против 52,1%.