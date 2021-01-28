МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, определена и частота таких рейсов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Эксперты назвали сроки восстановления мирового туризма

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва-Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва-Сингапур, три рейса в неделю)", — говорится в сообщении.

Кроме того, возобновляются международные перелеты из 8 российских городов.

"Также с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска", — говорится в сообщении.

Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из этих аэропортов России с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.